Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех: Новые мини-ракеты «Панцирь» показали высокую эффективность в зоне СВО

Боеприпасы для ЗРК «Панцирь» прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство, сообщили в Ростехе.

Источник: Комсомольская правда

Новый боекомплект мини-ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь» доказал свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Ростехе.

Боеприпасы, разработанные холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех), прошли полный цикл государственных испытаний и уже запущены в серийное производство. По данным корпорации, ракеты успешно поражают различные типы малых беспилотников, которые применяются противником как для разведки, так и для атак.

В Ростехе подчеркнули, что высокая точность поражения обеспечивается усовершенствованной системой управления комплекса.

«При этом новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются и в разведывательном, и в ударном вариантах и представляют существенную угрозу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф проходят госиспытания с комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов.