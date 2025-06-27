Ростех: Новые мини-ракеты «Панцирь» показали высокую эффективность в зоне СВО

Новый боекомплект мини-ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь» доказал свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Ростехе.
Боеприпасы, разработанные холдингом «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех), прошли полный цикл государственных испытаний и уже запущены в серийное производство. По данным корпорации, ракеты успешно поражают различные типы малых беспилотников, которые применяются противником как для разведки, так и для атак.
В Ростехе подчеркнули, что высокая точность поражения обеспечивается усовершенствованной системой управления комплекса.
«При этом новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются и в разведывательном, и в ударном вариантах и представляют существенную угрозу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф проходят госиспытания с комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов.