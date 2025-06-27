Ростех: Новые мини-ракеты «Панцирь» показали высокую эффективность в зоне СВО

«При этом новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются и в разведывательном, и в ударном вариантах и представляют существенную угрозу», — говорится в сообщении.