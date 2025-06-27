Ученые впервые клонировали краснокнижное растение

Ученые отметили, что ими была проделана плодотворная работа, связанная с исследованием растения: семени до корнеобразования. Во время попытки клонировать остролодочник, погибло около 40% ростков. В саде-институте подчеркнули, что успешная попытка клонировать растение стало большим шагом к сохранению растения, которое занесено в Красную книгу нескольких регионов России.