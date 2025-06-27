Ученые впервые клонировали краснокнижное растение

В Ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос — остролодочник волосистый.
Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук впервые клонировали редкое растение — остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa), Растение занесено в Красную книгу. Об этом сообщили представители сада-института.
Медонос внесен в Красную книгу нескольких регионов РоссииФото: Ботанический сад-институт ДВО РАН.
«В ботаническом саду впервые клонировали редкий медонос — остролодочник волосистый. Его осталось очень мало в дикой природе, а теперь в лаборатории выращено 100 маленьких клонов!» — поделились ученые в telegram-канале «Ботсад Владивосток».
Ученые отметили, что ими была проделана плодотворная работа, связанная с исследованием растения: семени до корнеобразования. Во время попытки клонировать остролодочник, погибло около 40% ростков. В саде-институте подчеркнули, что успешная попытка клонировать растение стало большим шагом к сохранению растения, которое занесено в Красную книгу нескольких регионов России.