120 лет назад началось восстание броненосца «Потемкин»

Больше других повезло младшему судовому врачу Галенко. Первый же появившийся на камбузе матрос выстрелил в него, но не попал. В книге Юрия Кардашева «Восстание. Броненосец “Потемкин” и его команда» отмечается: «В протоколе допроса Галенко подробно рассказал о том, как ему пришлось метаться по всему броненосцу в поисках укромного угла. Где бы он не появлялся, в него или намеревались стрелять или “встречали очень враждебно”. Бегая по кораблю, он в конце концов спустился в рулевое отделение, сорвал с себя погоны и, накрывшись матросской шинелью, залез под цистерну с маслом».