Почти 50 млн евро: появились умопомрачительные подробности свадьбы миллиардера

Остается неясным, когда пара официально вступит в брак (есть предположения, что они уже поженились до этой недели в США). Представитель мэрии Венеции сообщил CNN в четверг, что город не получал официального запроса от пары, а это означает, что мероприятия на этой неделе будут носить церемониальный характер и не будут иметь обязательной юридической силы.