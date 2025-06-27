Почти 50 млн евро: появились умопомрачительные подробности свадьбы миллиардера

Богатые и знаменитые люди со всего мира прибыли в Венецию на трехдневную свадебную вечеринку, организованную миллиардером Amazon Джеффом Безосом и его будущей женой Лорен Санчес, которая проходит на фоне протестов в городе лагун.
Ведущие американского реалити-шоу Ким и Хлоя Кардашьян были замечены забирающимися в водные такси на шпильках, в то время как Крис Дженнер, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум и королева Иордании Рания также оказались среди гостей мегасвадьбы.
Как пишет The Guardian, дочь Дональда Трампа Иванка прибыла одной из первых из примерно 200 гостей и, несмотря на удушающую жару, проводила время перед свадьбой, осматривая достопримечательности и делая покупки.
Более 90 частных самолетов доставили гостей в аэропорт Марко Поло на то, что было названо «свадьбой века», в то время как другие прибыли в Венецию на своих суперъяхтах.
Джефф Безос, четвертый по богатству человек в мире, и Лорен Санчес, бывшая тележурналистка, начали празднование с вечеринки в четверг вечером в монастыре Мадонна дель Орто, церкви 14 века в районе Каннареджо, где хранятся шедевры итальянского художника эпохи Возрождения Тинторетто.
К раннему вечеру мост, ведущий к фасаду церкви, был перекрыт частными охранниками, в то время как полицейские стояли рядом. Гремела музыка, а небольшой коридор из черных экранов помогал гостям оставаться анонимными, когда они выходили из водных такси. Среди них был Ди Каприо в темной бейсболке, низко надвинутой на глаза, пишет The Guardian.
Власти Венеции усилили меры безопасности по всему городу, запретив пешеходам и водному транспорту движение в районе проведения праздничных мероприятий в четверг вечером с 16:30 по местному времени до полуночи в попытке помешать протестующим, которые угрожали сорвать вечеринку.
Говорят, что свадьба обойдется в 40−48 миллионов евро.
Жених и невеста прибыли в Венецию на вертолете в среду и разместились в семизвездочном отеле Aman, где Джордж и Амаль Клуни останавливались во время своей свадьбы в 2014 году. Номера с видом на Гранд-канал стоят не менее 4000 евро за ночь.
Пара была замечена выходящей из отеля примерно во время ужина, а на Санчес было винтажное платье от Alexander McQueen — один из 27 нарядов, которые, как сообщается, были приготовлены специально для этого случая.
Кагдас Халичилар, немецкий профессионал, похожий на Джеффа Безоса, старался по максимуму сбить с толку толпу, позируя для фотографий недалеко от отеля Aman, а затем направился к месту проведения вечеринки.
В четверг днем было видно, как знаменитости покидали отель Gritti Palace, принарядившись для первого вечернего мероприятия. Ким Кардашьян выбрала облегающее платье из змеиной кожи, а Иванка Трамп была запечатлена в коктейльном платье с мотивом цветущей вишни от Oscar de la Renta. В этот день также были замечены Ашер в кремовом костюме и бордовой рубашке с глубоким вырезом, а также Леонардо Ди Каприо, прикрывающий лицо черной кепкой.
Протесты бушевали в течение нескольких недель в преддверии свадьбы, которая, по словам критиков, угрожает превратить объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и без того ежегодно посещаемый миллионами туристов, в игровую площадку для богатых.
Лука Зайя, президент региона Венето, сообщил, что пара увеличила свои пожертвования на проект по изучению системы лагун города с 1 млн до 2 млн евро.
Сообщается, что Безос и Санчес обменяются клятвами в пятницу на торжественной церемонии на крошечном острове Сан-Джорджо-Маджоре, где им споет серенаду Маттео Бочелли, сын знаменитого оперного певца Андреа Бочелли. На острове находится базилика, наполненная шедеврами искусства, в том числе «Тайной вечерей» Тинторетто, амфитеатром и лабиринтом длиной в километр.
Ожидается, что главный свадебный прием состоится в субботу в Арсенале, историческом комплексе верфей, окруженном крепостными стенами. Большая вечеринка должна была состояться в здании 16 века в центре города, но была перенесена из-за соображений безопасности.
Сообщается, что в ближайшие дни в рамках празднования пройдут пижамная вечеринка, пенная вечеринка и мероприятие на тему Великого Гэтсби.
Остается неясным, когда пара официально вступит в брак (есть предположения, что они уже поженились до этой недели в США). Представитель мэрии Венеции сообщил CNN в четверг, что город не получал официального запроса от пары, а это означает, что мероприятия на этой неделе будут носить церемониальный характер и не будут иметь обязательной юридической силы.
Сложной организацией свадьбы занимаются Ланца и Баусина — организаторы, которые также курировали звездное венецианское бракосочетание Клуни, — которые рассказали CNN, что инструкции их клиентов заключались в том, чтобы свести к минимуму «любые сбои в работе города», настаивая при этом на том, что они используют подавляющее число местных поставщиков для организации мероприятия.
Около 80% свадебных припасов пара закупает у местных продавцов, включая выпечку из старейшей в Венеции кондитерской Rosa Salva и подарки от дизайнера посуды из муранского стекла Лагуны Б.
Также предполагается, что в общей сложности зарезервированы около 30 элитных городских водных такси из 280. Один таксист сообщил CNN, что у него забронирован номер на период с 25 по 30 июня для «большой свадьбы», но отказался сообщить подробности по этому поводу. Движение гондол также было приостановлено, и городская ассоциация гондольных подъемников подтвердила, что они готовы к проведению мероприятия.