В соседней с Россией стране казнен расчленивший девять человек убийца из соцсетей

Сообщается, что «твиттер-убийца», убивший девять человек в Японии, казнен. По оценкам прессы, казнь Такахиро Сираиси считается первым случаем применения высшей меры наказания в Стране восходящего солнца с 2022 года.
В Японии казнили человека, прозванного «твиттер-убийцей», который убил и расчленил девять человек, с которыми знакомился онлайн. Как подчеркивает The Guardian, это стало первым с 2022 года применением смертной казни в этой азиатской стране.
Такахиро Сираиси был приговорен к смертной казни за убийство и расчленение девяти человек, с которыми он познакомился в социальных сетях в 2017 году. В пятницу он был повешен, сообщает The Guardian.
Утверждается, что Сираиси заманивал своих жертв, в основном женщин в возрасте от 15 до 26 лет, в свою квартиру недалеко от Токио, где убивал их и расчленял тела.
По сообщениям СМИ, он признался в убийстве всех девяти человек, а также в том, что прятал части тел жертв в холодильниках в своей маленькой квартире.
Министр юстиции Кейсуке Сузуки заявил, что преступления Сираиси включали «грабежи, изнасилования, убийства, уничтожение трупа и оставление трупа без присмотра».
«Девять жертв были избиты и задушены, убиты, ограблены, а затем изуродованы, части их тел были спрятаны в коробках, а части выброшены на мусорную свалку», — сказал Сузуки журналистам в Токио в пятницу.
«После долгих и тщательных размышлений я отдал приказ о казни», — сказал министр юстиции.
Япония и Соединенные Штаты — единственные два члена «Большой семерки» промышленно развитых стран, которые сохранили смертную казнь, напоминает The Guardian. Эта практика пользуется подавляющей общественной поддержкой, и проведенный японским правительством в 2024 году опрос 1800 респондентов показал, что 83% считают смертную казнь «неизбежной».
Как отмечает The Guardian, в 2022 году Томохиро Като был повешен за совершенное в 2008 году нападение, в ходе которого он на арендованном двухтонном грузовике врезался в толпу в токийском районе Акихабара, а затем вышел из машины и устроил поножовщину, в результате чего погибли семь человек.
По состоянию на декабрь 2023 года, 107 заключенных ожидали приведения в исполнение своих смертных приговоров, сообщили агентству AFP в Министерстве юстиции. Приговор в Японии приводится в исполнение через повешение.
Закон предусматривает, что смертная казнь должна быть приведена в исполнение в течение шести месяцев после вынесения окончательного приговора после того, как будут исчерпаны апелляции.
В действительности, однако, большинство заключенных остаются в одиночной камере на долгие годы, а иногда и десятилетия, что приводит к серьезным последствиям для их психического здоровья.
Широко распространена критика в адрес системы и непрозрачности практики правительства, напоминает The Guardian. Заключенных часто информируют о своей неминуемой смерти в последнюю минуту, как правило, рано утром, прежде чем это произойдет.
Громкие казни Секо Асахары и 12 бывших членов культа судного дня «Аум Синрике»* (запрещенная в России террористическая организация) произошли в 2018 году. «Аум Синрике»* организовала в 1995 году взрывы с применением зарина в токийском метро, в результате которых погибли 14 человек и еще тысячи заболели.
* «Аум Синрике» — запрещенная в России террористическая организация.