В соседней с Россией стране казнен расчленивший девять человек убийца из соцсетей

Как отмечает The Guardian, в 2022 году Томохиро Като был повешен за совершенное в 2008 году нападение, в ходе которого он на арендованном двухтонном грузовике врезался в толпу в токийском районе Акихабара, а затем вышел из машины и устроил поножовщину, в результате чего погибли семь человек.