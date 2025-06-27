Очередь на Крымском мосту — сколько ждать проезда

«В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани автомобильных заторов перед пунктом досмотра нет.
В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было.
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.