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Самарцам рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

В МЧС РФ рассказали что делать при угрозе атаки БПЛА.

В МЧС РФ рассказали что делать при угрозе атаки БПЛА.

Специалисты говорят, что если есть угроза, то необходимо уйти с улицы в здание, паркинг или подземный переход.

Если же вы находитесь в квартире, то найдите помещение без окон и несущих стен, расположитесь на полу.

Ни в коем случае нельзя оставаться в транспорте, необходимо покинуть его и искать укрытие. Если вы нашли БПЛА или его части — ничего не трогайте и уйдите подальше.

Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Самарской области. Один БПЛА удалось сбить 24 июня, а еще два 25 июня. 27 июня беспилотник попытался атаковать одно из предприятий в городе Новокуйбышевск.

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