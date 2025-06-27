Самарцам рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

Специалисты говорят, что если есть угроза, то необходимо уйти с улицы в здание, паркинг или подземный переход.
Если же вы находитесь в квартире, то найдите помещение без окон и несущих стен, расположитесь на полу.
Ни в коем случае нельзя оставаться в транспорте, необходимо покинуть его и искать укрытие. Если вы нашли БПЛА или его части — ничего не трогайте и уйдите подальше.
Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Самарской области. Один БПЛА удалось сбить 24 июня, а еще два 25 июня. 27 июня беспилотник попытался атаковать одно из предприятий в городе Новокуйбышевск.
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