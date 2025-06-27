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Эрдоган одним движением публично унизил Макрона на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге при помощи крепкого рукопожатия. Кадры неловкого момента доступны на YouTube-канале издания Haber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге при помощи крепкого рукопожатия. Кадры неловкого момента доступны на YouTube-канале издания Haber.

Уточняется, что Эрдоган крепко сжал руку Макрона и резко подтолкнул его. В итоге главы государств поменялись местами перед фотосьемкой. Журналисты отмечают, что французский лидер не смог вырваться из хватки президента Турции и был вынужден стоять перед представителями СМИ «с напряженным выражением на лице».

Зарубежные издания заявили, что Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза на полтора часа. Журналисты отметили его «заметно растрепанный» вид. При этом Макрон пропустил не только встречу, но и предварительное собрание либеральной группы.

До этого Макрон опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram* видеоролик с саммита международного клуба G7 под песню «Капибара» российского детского хора «Великан».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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