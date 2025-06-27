Эрдоган одним движением публично унизил Макрона на саммите НАТО

Уточняется, что Эрдоган крепко сжал руку Макрона и резко подтолкнул его. В итоге главы государств поменялись местами перед фотосьемкой. Журналисты отмечают, что французский лидер не смог вырваться из хватки президента Турции и был вынужден стоять перед представителями СМИ «с напряженным выражением на лице».