Сбер снизит ставки по вкладам с 30 июня

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что может произойти со ставками по вкладам после последнего решения Центробанка по снижению ключевой ставке. Согласно его прогнозу, банки в скором времени скорректируют проценты по депозитам, однако их уровень останется в пределах 14−19%.