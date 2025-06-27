Сбер снизит ставки по вкладам с 30 июня

Сбер объявил, что с 30 июня 2025 года снизит ставки по вкладам линейки «СберВклад». Теперь максимальная ставка составит 18% годовых, на сегодняшний день этот показатель равен 19%. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Снижаются ставки по вкладам линейки СберВклад: надбавки — с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам Лучший % и СберВклад на сроки 4−5 месяцев — 18%», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Кроме того, Сбер анонсировал снижение ставок по рыночной ипотеке. Как сообщается, банк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5−2% пункта с июля этого года.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что может произойти со ставками по вкладам после последнего решения Центробанка по снижению ключевой ставке. Согласно его прогнозу, банки в скором времени скорректируют проценты по депозитам, однако их уровень останется в пределах 14−19%.