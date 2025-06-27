Сбер анонсировал снижение ставок по рыночной ипотеке: Каким будет минимальный процент

Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по рыночной ипотеке с 1 июля. Согласно официальному сообщению, ставки уменьшатся на 0,5−2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса.
Минимальная ставка по ипотечным кредитам на платформе «Домклик» теперь составит 21,4% годовых. Одновременно банк вводит специальное предложение для индивидуального жилищного строительства — дополнительную скидку в один процентный пункт по кредитам на строительство быстровозводимых домов.
Кроме изменений в ипотечных программах, Сбербанк с 30 июня планирует снизить минимальную ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт.
Напомним, Центробанк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%. Одним из основных факторов уменьшения ставки стал крепкий рубль, который с начала года только усиливает свои позиции — курс доллара держится чуть ниже отметки 80 рублей.