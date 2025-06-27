СССР призвал югославских коммунистов свергнуть Тито 29 июня 1948 года

Когда в июне 1941 года после нападения Германии на СССР Тито сообщил Сталину о планах поднять восстание против нацистов, его ждал холодный душ. Советскому вождю не нравилось, что югославские партизаны слишком сильно напирают на коммунистическую символику и социалистические идеи. При всем уважении к повстанческим кружкам, Сталин на тот момент искал союза с Великобританией — консервативной антикоммунистической страной. Общей идеей такого союза могла бы стать борьба за демократические свободы, которые нацисты попирают, и, по мнению Сталина, акцент следовало сделать на этом. В связи с этим требовалось признать легитимность югославского правительства в изгнании и объединиться с чётниками — консервативно-монархическими повстанцами, собранными из остатков югославской армии.