День молодежи, экспертов и «Алые паруса»: что отмечают и чего нельзя делать 28 июня

По народным приметам (День Фита), 28 июня нельзя сеять и пересевать хлеба и овощи, иначе урожай будет плохим или «сгорит» под солнцем. Нельзя работать в поле в дождь в этот день, так как верили: дождь на Фита — к гнили хлеба и болезням скота. Нельзя выпускать скот без присмотра, так как в этот день, по народным поверьям, животные могут заболеть от поедания молодой зелени. Нельзя сквернословить, ругаться и ссориться, особенно в доме, — чтобы не накликать беду на семью и хозяйство. В православной традиции (в день иконы Божией Матери «Одигитрия» Воронинская) не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и рукоделием в праздничное время, лучше уделить время молитве, помощи нуждающимся и благим делам. Также в этот день не следует отказывать в помощи просящим, считалось, что отказ обернется потерями в доме.