Сбер с 1 июля снижает ставки по ипотеке

Сбер снизит ставки по ипотеке.
Сбербанк с 1 июля 2025 года снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5−2 процентных пункта, в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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«С 1 июля Сбер снижает ставки по ипотеке на 0,5−2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса», — сообщили на сайте банка. Кроме того, устанавливается скидка в размере 1% по кредитам на индивидуальное жилищное строительство для возведения быстровозводимых домов. На платформе Домклик минимальные процентные ставки начинаются от 21,4%.
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Помимо снижения ставок по ипотеке, с 30 июня планируется уменьшение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1%. Также уменьшаются надбавки по депозитам линейки «СберВклад» — теперь они составляют 0,7% вместо прежнего 1%. Максимальная процентная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки от четырех до пяти месяцев установлена на уровне 18%.
Ранее на фоне снижения ключевой ставки с 20 июня уменьшил ставку по рыночной и комбинированной ипотекам Банк ВТБ. Максимальное снижение составило 2,2%, сообщили в финансовой организации. Банки готовились к снижению ставок еще в начале июня.