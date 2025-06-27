Сбер с 1 июля снижает ставки по ипотеке

Помимо снижения ставок по ипотеке, с 30 июня планируется уменьшение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1%. Также уменьшаются надбавки по депозитам линейки «СберВклад» — теперь они составляют 0,7% вместо прежнего 1%. Максимальная процентная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки от четырех до пяти месяцев установлена на уровне 18%.