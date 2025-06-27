В ГД рассказали, из-за чего чаще всего ссорятся соседи на даче

Дачный сезон приносит не только удовольствие от отдыха на природе, но и немало поводов для напряжённых отношений между соседями. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью RT рассказал, какие темы чаще всего становятся источниками конфликтов.
По его словам, наиболее острые разногласия нередко возникают из-за неправильно установленных границ участков. Владельцы сталкиваются с ситуациями, когда забор оказывается сдвинутым, а сосед занимает часть чужой территории. Чтобы избежать подобных недоразумений, Чаплин порекомендовал заранее проверять кадастровую документацию и при необходимости привлекать геодезистов для точного межевания.
Нередки жалобы на деревья и кустарники, затеняющие чужие грядки или осыпающие листвой соседний участок. Закон требует, чтобы высокорослые растения находились не ближе четырёх метров от границы. Если это правило нарушается, дачникам советуют сначала попытаться уладить вопрос мирно, но при необходимости обращаться в правление СНТ или даже в суд.
Громкая музыка после 23:00, работающая техника в выходные или в ранние часы часто становятся поводом для жалоб. Чаплин считает, что вместо вызова полиции, разумнее заранее предупреждать соседей о планируемых мероприятиях, особенно если возможен дискомфорт.
Не менее остро стоят вопросы, связанные с мусором. Некоторые дачники хранят отходы у забора или устраивают компостные кучи, источающие неприятный запах. В таких случаях стоит обращаться к правлению СНТ, так как подобные действия могут нарушать санитарные нормы и грозить штрафами.
Общие коммуникации — ещё один частый источник разногласий. Проблемы возникают, если кто-то перекрывает доступ к колодцу или повреждает общие трубы. В таких случаях Чаплин советует фиксировать нарушения и обращаться в контролирующие органы.
Кроме того, дачники нередко жалуются на споры, связанные с парковкой, проездом к участку и домашними животными, которые бесконтрольно бегают по чужим огородам. По словам депутата, все эти темы входят в перечень наиболее конфликтных на садовых участках и требуют взвешенного подхода к их решению.
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