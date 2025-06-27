В ГД рассказали, из-за чего чаще всего ссорятся соседи на даче

Кроме того, дачники нередко жалуются на споры, связанные с парковкой, проездом к участку и домашними животными, которые бесконтрольно бегают по чужим огородам. По словам депутата, все эти темы входят в перечень наиболее конфликтных на садовых участках и требуют взвешенного подхода к их решению.