Международные рейсы из самарского аэропорта «Курумоч» возобновят с 30 июня

Одна из популярных международных авиакомпаний возобновит полеты из Самары в другие страны. Об этом стало известно 26 июня.
По информации компании, рейсы из «Курумоча» будут возобновлены с 30 июня. Помимо Самары, авиакомпания будет осуществлять перелеты и из других городов.
Напомним, что недавно в «Курумоче» случился коллапс из-за отмены более 30 рейсов. Сотни пассажиров были вынуждены ожидать отмены ограничений на полеты на территории аэропорта.
Ограничения были связаны с атакой БПЛА. Из-за этого же, возможно, в центре Самары пропал мобильный интернет.
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