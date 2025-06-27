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Международные рейсы из самарского аэропорта «Курумоч» возобновят с 30 июня

Одна из популярных международных авиакомпаний возобновит полеты из Самары в другие страны.

Одна из популярных международных авиакомпаний возобновит полеты из Самары в другие страны. Об этом стало известно 26 июня.

По информации компании, рейсы из «Курумоча» будут возобновлены с 30 июня. Помимо Самары, авиакомпания будет осуществлять перелеты и из других городов.

Напомним, что недавно в «Курумоче» случился коллапс из-за отмены более 30 рейсов. Сотни пассажиров были вынуждены ожидать отмены ограничений на полеты на территории аэропорта.

Ограничения были связаны с атакой БПЛА. Из-за этого же, возможно, в центре Самары пропал мобильный интернет.

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