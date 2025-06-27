AP: Шесть американцев задержаны за отправку риса и Библии в Северную Корею

На условиях анонимности полицейский рассказал изданию, что граждане США пытались сбросить бутылки в море с прифронтового острова Кванхва. Тара могла прибиться к берегу КНДР во время прилива. Сейчас южнокорейские правоохранители ведут расследование по подозрению в нарушении закона об управлении безопасностью и стихийными бедствиями.