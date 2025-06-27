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AP: Шесть американцев задержаны за отправку риса и Библии в Северную Корею

В Южной Корее задержали граждан США, пересылавших по морю в КНДР посылки.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее были задержаны шесть американцев, которые пытались отправить 1600 пластиковых бутылок, наполненных рисом, долларовыми купюрами США и Библиями в Северную Корею по морю. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Associated Press.

На условиях анонимности полицейский рассказал изданию, что граждане США пытались сбросить бутылки в море с прифронтового острова Кванхва. Тара могла прибиться к берегу КНДР во время прилива. Сейчас южнокорейские правоохранители ведут расследование по подозрению в нарушении закона об управлении безопасностью и стихийными бедствиями.

Больше полиция Южной Кореи никакими деталями происшествия не делится. Неизвестным остается и то, предпринимал ли кто-либо из шестерых ранее попыток отправить бутылки в Северную Корею.

Ранее южнокорейская организация перебежчиков-активистов из КНДР отправила в страну на воздушных шарах флешки с сериалами и музыкой, а также листовки с критикой властей.

А Северная Корея отправила около 20 воздушных шаров с бытовым мусором в сторону Южной Кореи. Свертки состояли из бытового мусора, такого как макулатура и пластик, и никаких опасных веществ обнаружено не было.