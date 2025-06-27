США решили вложить миллиарды долларов в ядерную программу Ирана: подробности

Администрация США ведет переговоры о предоставлении Ирану доступа к средствам в размере 20−30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, дискуссии продолжались даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке, когда Израиль наносил удары. В числе обсуждаемых условий — создание в Иране ядерной программы, исключающей обогащение урана.
«Среди обсуждаемых условий — инвестиции на сумму примерно в 20−30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских целях», — говорится в публикации.
Также рассматривается возможность снятия части санкций и разблокировки шести миллиардов долларов иранских активов в иностранных банках. Еще один обсуждаемый вариант — замена ядерного объекта в Фордо на альтернативную программу без обогащения, финансируемую странами Персидского залива.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном ядерную программу Ирана без обогащения урана.