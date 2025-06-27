Купальный сезон во Владивостоке откроется 30 июня

Как рассказали в городской администрации, на протяжении всего этого периода арендаторы пляжных территорий обязаны обеспечить безопасность и комфорт для отдыхающих. Перед началом сезона комиссия проверила прибрежные зоны на соответствие стандартам: наличие спасательных средств, раздевалок и прочей инфраструктуры. По итогам проверки для отдыха у воды признаны пригодными 13 мест.