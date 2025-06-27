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Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов рассказал о рецидиве рака

У актера Романа Попова случился судорожный приступ, который оказался рецидивом рака спустя семь лет после первого диагноза.

У актера Романа Попова случился судорожный приступ, который оказался рецидивом рака спустя семь лет после первого диагноза.

По словам 40-летнего артиста, он ожидает начала лечения, продолжая при этом сниматься в кино, хотя некоторые планы пришлось изменить, в частности отказаться от участия в детском кинофестивале «Алые паруса» имени Василия Ланового в Артеке. Попов отметил, что за его плечами около 50 ролей в кино. Сейчас он активно задействован в нескольких проектах.

— Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — ноль процентов, а левый — 300 процентов. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит, — заявил он.

По словам Попова, после пережитого он начал помогать другим людям в борьбе с онкологическими заболеваниями, и благодаря его поддержке не менее 70 человек смогли выздороветь, передает Starhit.

В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первый из трех этапов клинических испытаний. По предварительным данным, препарат будет доступен для полноценного лечения через четыре-шесть лет.