Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов рассказал о рецидиве рака

По словам 40-летнего артиста, он ожидает начала лечения, продолжая при этом сниматься в кино, хотя некоторые планы пришлось изменить, в частности отказаться от участия в детском кинофестивале «Алые паруса» имени Василия Ланового в Артеке. Попов отметил, что за его плечами около 50 ролей в кино. Сейчас он активно задействован в нескольких проектах.