В Казани впервые прошла церемония вручения «Золотой маски»

В 31-м конкурсе на главную театральную премию страны участвовали 567 постановок, премьеры которых прошли с 1 августа 2023 по 31 июля 2024 года. Всего было подано 734 заявки из 170 городов России. В результате Русский драматический театр Удмуртии получил «Золотую маску». Юрий Малашин стал ее обладателем за лучшую мужскую роль в спектакле «Папа» (16+).