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В Казани впервые прошла церемония вручения «Золотой маски»

Она состоялась в новом здании театра имени Камала.

Источник: Комсомольская правда

В Казани впервые прошла XXXI национальная театральная премия «Золотая маска». Торжество впервые состоялось за пределами Москвы, в новом здании театра имени Камала.

Президент фестиваля Владимир Машков поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку и доверие. Минниханов отметил значимость события для столицы Татарстана. От республики на премию претендовали актер Илья Славутский в номинации «Лучшая мужская роль в драме» за роль Клавдия в спектакле «Гамлет».

В 31-м конкурсе на главную театральную премию страны участвовали 567 постановок, премьеры которых прошли с 1 августа 2023 по 31 июля 2024 года. Всего было подано 734 заявки из 170 городов России. В результате Русский драматический театр Удмуртии получил «Золотую маску». Юрий Малашин стал ее обладателем за лучшую мужскую роль в спектакле «Папа» (16+).