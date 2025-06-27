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Житель Иркутской области сорвал куш и выиграл в лотерее миллиона рублей

Мужчина стал восьмым человеком из региона, кто в этом году выиграл миллион.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутской области выиграл в лотерее миллион рублей. Счастливчик купил билет в отделении Почты России. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Почты России, 22 июня разыгрывался 144 тираж лотереи.

— Мужчина стал восьмым человеком в Приангарье, который в 2025 году выиграл миллион рублей с билета, купленного на почте в отделении 664025. Интересно, что в январе другой житель также приобрел выигравший билет в том же отделении, — уточнили в пресс-службе отделения.

Всего за первое полугодие миллионерами стали жители Ангарска, Тулуна, Киренска, Бирюсинска и поселка Чунский. Наиболее прибыльным стал январь — тогда объявили сразу трех победителей. Все они купили лотерейные билеты за 100 рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что мошенники довели сибирячку до истерики, обещая вернуть похищенные 1,2 миллиона (подробнее).