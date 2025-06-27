Житель Иркутской области сорвал куш и выиграл в лотерее миллиона рублей

— Мужчина стал восьмым человеком в Приангарье, который в 2025 году выиграл миллион рублей с билета, купленного на почте в отделении 664025. Интересно, что в январе другой житель также приобрел выигравший билет в том же отделении, — уточнили в пресс-службе отделения.