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Ученые выяснили, какие изменения в ушной сере говорят о раннем Паркинсоне

Благодаря исследователям болезнь Паркинсона можно выявить на самой ранней стадии.

Источник: Аргументы и факты

Ученые из Центра пограничных фундаментальных исследований в Китае обнаружили, что болезнь Паркинсона можно выявить на самой ранней стадии, изучив запах ушной серы, а не дожидаться основных симптомов — тремора, ригидности, замедления движений и изменения походки, передает Fox News.

«Существуют доказательства того, что у пациентов с болезнью Паркинсона вырабатывается избыток кожного сала, исследовательские группы продемонстрировали, что существуют определенные химические профили этого кожного сала по сравнению с пациентами без данной болезни», — рассказала доктор Джухи Хименес-Шахед, медицинский директор по двигательным расстройствам, нейромодуляции и терапии мозговых цепей в Медицинской школе Икана в Маунт-Синай.

За счет выработки кожного сала изменяется и запах ушной серы, он будет свидетельствовать о системном воспалении, нейродегенерации и окислительном стрессе, связанном с прогрессированием заболевания, говорится в отчете Американского химического общества.

Уточняется, что ученые изучили мазки из ушных каналов 209 участников, у 108 из которых была диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии.

«Исследователи использовали собранные данные об ушной сере для обучения обонятельной системы искусственного интеллекта (AIO) — технологии, которая использует датчики для имитации человеческого обоняния для обнаружения и анализа ЛОС (летучих органических соединений)», — говорится в публикации.

При тестировании система AIO на 94% правильно определила людей с болезнью Паркинсона, поэтому авторы исследования убеждены, что в скором времени подобный скрининг можно ввести для широкого использования.

Ранее стало известно, что девушка из Британии умерла от препарата, который принимают миллионы.