Ученые выяснили, какие изменения в ушной сере говорят о раннем Паркинсоне

«Существуют доказательства того, что у пациентов с болезнью Паркинсона вырабатывается избыток кожного сала, исследовательские группы продемонстрировали, что существуют определенные химические профили этого кожного сала по сравнению с пациентами без данной болезни», — рассказала доктор Джухи Хименес-Шахед, медицинский директор по двигательным расстройствам, нейромодуляции и терапии мозговых цепей в Медицинской школе Икана в Маунт-Синай.