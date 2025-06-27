МВД: мошенники маскируют вредоносное ПО под Zoom и атакуют бизнес

Абсолютным лидером угроз стал Zoom. За четыре месяца 2025 года на него приходится 40% случаев атак. Такая ситуация объясняется массовостью использования Zoom представителями МСБ для переговоров и упрощённой подделкой интерфейса. Мошенники выбирают Zoom для маскировки под вредоносное ПО, так как это дает им доступ к критическим ресурсам: камеры, микрофоны, корпоративные переговоры.