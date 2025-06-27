МВД: мошенники маскируют вредоносное ПО под Zoom и атакуют бизнес

Мошенники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное программное обеспечение, фишинг и мошеннические схемы под Zoom, Microsoft Teams, ChatGPT, Word и другие легитимные сервисы. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Специалисты назвали топ-4 категории ПО для подделок. В него вошли видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek), офисные пакеты (Excel, Word, PowerPoint) и облачные сервисы (Google Drive).
Абсолютным лидером угроз стал Zoom. За четыре месяца 2025 года на него приходится 40% случаев атак. Такая ситуация объясняется массовостью использования Zoom представителями МСБ для переговоров и упрощённой подделкой интерфейса. Мошенники выбирают Zoom для маскировки под вредоносное ПО, так как это дает им доступ к критическим ресурсам: камеры, микрофоны, корпоративные переговоры.
Пользователям настоятельно рекомендуют загружать ПО только с официальных ресурсов, проверять цифровые подписи установщиков, а также использовать надежные антивирусные программы.
Ранее сотрудники «Касперского» зафиксировали поддельный менеджер паролей KeePass.