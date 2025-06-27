Людей с депрессией могут лишить водительских прав в России

Также, по словам юриста, человека будут лишать или не допускать к получению прав при этих расстройствах только в том случае, если их обнаружили на специальной медкомиссии. При этом, если депрессию диагностировал врач на обычном приеме, то это никак не повлияет на получение прав, передает агентство городских новостей «Москва».