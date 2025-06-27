Людей с депрессией могут лишить водительских прав в России

Россиян, у которых диагностирована депрессия, могут лишить водительских прав. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров.
— На сегодня управлять автомобилем запрещено только при диагнозах F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). Но, например, диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием, — рассказал Зокиров.
Он также добавил, что многие антидепрессанты влияют на когнитивные функции человека, поэтому водить машину, находясь под их действием, опасно.
Также, по словам юриста, человека будут лишать или не допускать к получению прав при этих расстройствах только в том случае, если их обнаружили на специальной медкомиссии. При этом, если депрессию диагностировал врач на обычном приеме, то это никак не повлияет на получение прав, передает агентство городских новостей «Москва».