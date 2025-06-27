В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы

В публикации сказано, что детям участников СВО предоставляются места в детских садах, школах и лагерях в первоочередном порядке. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, хозстроения или сооружения для личного подсобного хозяйства, гаража или машино-места.