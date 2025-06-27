Выбивало стекла и пробило крышу: огненный шар пролетел над Америкой

Анализ спутниковых данных о вспышках молний, полученных CNN, показывает дополнительные признаки в районе Атланты. На видео, снятом видеокамерой в Джорджии, в Форсайте, примерно в 12:30, видно, как огненный шар падает на землю. А в округе Ньютон офис шерифа сообщил, что получил уведомление от Национальной метеорологической службы о том, что, скорее всего, это был метеорит, и «возможно, в пути могут быть еще метеориты».