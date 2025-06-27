Выбивало стекла и пробило крышу: огненный шар пролетел над Америкой

Огненный шар в небе, предположительно метеорит, потряс три американских штата. Возможно, из-за пролета метеорита выбило стекла в окнах в трех регионах, а его фрагмент пробил крышу дома недалеко от Атланты.
«Огненный шар», который, судя по всему, был метеоритом, пронесся по небу во вторник сразу после полудня в Северной Джорджии, а фрагмент метеорита пробил крышу дома в районе метро Атланты, пишет The Guardian.
«Он пробил крышу насквозь и расколол ламинат до самого бетона», — рассказал Райан Моррисон, директор по чрезвычайным ситуациям округа Генри, пригородного района к юго-востоку от Атланты. «Вот почему мы думаем, что это часть метеоритного шторма».
Жители Северной Джорджии, а также некоторых районов Северной и Южной Каролины сообщили, что видели метеорит, за падением которого тянулся дым. Около 12:30 в метро Атланты прогремел взрыв. Начали появляться изображения и видеозаписи огненного шара.
Национальная метеорологическая служба изначально не распознала то, что увидела на своем радаре, сказал Дилан Ласк, старший метеоролог на станции службы в Пичтри-Сити.
«Мы не зафиксировали это на радаре, и это в основном потому, что, похоже, огненный шар, который произошел, находился слишком высоко, — отмечает Ласк. — Я просматривал некоторые данные, полученные со спутника, и нам удалось засечь дымовой след».
По его словам, огненный шар напоминал удар молнии. За последние сутки в районе Атланты произошла серия сильных гроз, из-за чего многие решили, что это просто очередная вспышка молнии.
По словам Ласка, падение метеорита — это неизведанная территория. «Мы не эксперты в таких вопросах», — сказал он. Космический мусор или астероиды входят в компетенцию НАСА, добавил он.
«Похоже, что это был “дневной огненный шар”, который вызвал звуковой удар», — прокомментировал CNN Майк Хэнки, операционный менеджер Американского метеорного общества.
Наблюдение дневного огненного шара — редкое явление: огненные шары легче наблюдать ночью, но они должны быть намного ярче, чтобы быть видимыми днем, поясняет Американское метеорное общество. По данным организации, звуковые удары, которые раздаются на земле при падении огненного шара, также «довольно редки».
По словам Хэнки, один огненный шар упал и, вероятно, распался на десятки, если не сотни фрагментов. Еще предстоит подтвердить, упал ли огненный шар на землю, но есть сообщения о том, что кусок метеорита попал в дом в округе Генри, штат Джорджия, напомнил он.
Анализ спутниковых данных о вспышках молний, полученных CNN, показывает дополнительные признаки в районе Атланты. На видео, снятом видеокамерой в Джорджии, в Форсайте, примерно в 12:30, видно, как огненный шар падает на землю. А в округе Ньютон офис шерифа сообщил, что получил уведомление от Национальной метеорологической службы о том, что, скорее всего, это был метеорит, и «возможно, в пути могут быть еще метеориты».