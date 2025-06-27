В Екатеринбурге пройдёт День Исети

В субботу, 5 июля, в Саду Нурова (Чапаева, 1) пройдёт традиционный праздник, посвящённый главной городской реке. День Исети, который традиционно проводится в Екатеринбурге в середине лета, состоится уже в девятый раз.
Праздник начнётся в 14:00. Первыми гостей встретят актёры театров «Отражение» и «Люди как люди» — они приготовили плейбэк-перформанс «Сети Исети».
В 15.00 состоится экскурсия «Женщины Александровского проспекта» от исследовательницы города Юлии Голяк. Параллельно художник Алексей Рыжков проведёт урок свободного рисования, а ландшафтные дизайнеры — ботаническую экскурсию по Саду Нурова. Также гости смогут послушать авторскую сказку художницы Таисии Белой о русалках Исети и познакомиться с её изделиями ручной работы на тему реки и волшебства.
В 16.00 горожане смогут отправиться на берег реки вместе с исследователем Урала, автором-экскурсоводом Дмитрием Москвиным, а в 17.00 начнётся большой концерт. Владимир Бабицкий сыграет на терменвоксе — это первый электронный музыкальный инструмент, изобретённый ещё в 1920 году. Также на сцену выйдут WINYL, «Четверг», «ОбъектЪ», Copper Mount. Далее выступят певица ЮДИТ (Маша Борщевик), коллективы «Космос за 5 рублей» и Р. Б. А. В финале вечера, в 21:30 выступит фронтмен группы «Авангард Леонтьев» Алексей Шестаков.
«Лозунгом первого Дня Исети, который прошёл с размахом в 2017 году, была фраза: “Река дала жизнь Екатеринбургу — время вернуть жизнь реке”. Именно эта идея по сей день мотивирует нас каждый день делать шаги, которые могут “оживить” Исеть и её берега хотя бы в отдельных местах уральской столицы. Однако в программе нынешнего года не будет садовых работ, поэтому участники могут прийти сразу в бальном», — рассказала соорганизатор мероприятия Анастасия Катакова.
Вход на День Исети свободный.