В Екатеринбурге пройдёт День Исети

«Лозунгом первого Дня Исети, который прошёл с размахом в 2017 году, была фраза: “Река дала жизнь Екатеринбургу — время вернуть жизнь реке”. Именно эта идея по сей день мотивирует нас каждый день делать шаги, которые могут “оживить” Исеть и её берега хотя бы в отдельных местах уральской столицы. Однако в программе нынешнего года не будет садовых работ, поэтому участники могут прийти сразу в бальном», — рассказала соорганизатор мероприятия Анастасия Катакова.