Отряд «Химера» из состава Главного управления разведки Украины, ранее задействованный в Курской области, сейчас ведет боевые действия на территории Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Сегодня “химеровцы” пытаются остановить продвижение ГВ “Север” в районе Андреевки, где уже несут потери. Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения», — заявил представитель силовых структур.
По сведениям силовых структур, данное подразделение принимало участие в боях в Суджанском районе в начале 2025 года. Однако, осознавая неминуемый провал в Курской области, командование было вынуждено в срочном порядке вывести «Химеру» с российской территории.
В 2024 году отряд «Химера» принимал участие в боевых действиях в Харьковской области после того, как бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й механизированной бригаде и 125-й львовской бригаде территориальной обороны, добавил источник.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ с западными инструкторами под Сумами.