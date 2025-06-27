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ВС РФ уничтожили трех боевиков элитного украинского подразделения «Химера»

Отряд ГУР Украины «Химера» ведет боевые действия в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Отряд «Химера» из состава Главного управления разведки Украины, ранее задействованный в Курской области, сейчас ведет боевые действия на территории Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Сегодня “химеровцы” пытаются остановить продвижение ГВ “Север” в районе Андреевки, где уже несут потери. Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения», — заявил представитель силовых структур.

По сведениям силовых структур, данное подразделение принимало участие в боях в Суджанском районе в начале 2025 года. Однако, осознавая неминуемый провал в Курской области, командование было вынуждено в срочном порядке вывести «Химеру» с российской территории.

В 2024 году отряд «Химера» принимал участие в боевых действиях в Харьковской области после того, как бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й механизированной бригаде и 125-й львовской бригаде территориальной обороны, добавил источник.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ с западными инструкторами под Сумами.