Жара, дожди или грозы: рассказываем, какая погода придет в российские регионы 28 и 29 июня

Жителей Тюмени и области ожидает резкое изменение погоды: после кратковременных осадков с 28 июня начнется потепление — температура будет варьироваться от +24 до +28 градусов, однако с 1 июля регион накроют сильные дожди и грозы, которые продлятся около четырех дней. Температура в это время будет нестабильной: на севере до +11, на юге до +23 градусов. С 23 по 29 июня средняя температура составит +20…+25 градусов, с дождями и грозами. На 26 июня ожидается самый теплый день — +25 градусов, после чего температура начнет снижаться.