Жара, дожди или грозы: рассказываем, какая погода придет в российские регионы 28 и 29 июня

В эти выходные в большинстве регионов РФ ожидаются дожди и грозы.
В июле в Центральной России ожидается прохладная и дождливая погода, тогда как на юге страны прогнозируется засушливая жара с повышенной пожарной опасностью. В Москве температура будет ниже нормы, а на Урале и в Челябинской области пройдут дожди и грозы. Подробнее о погодных прогнозах по регионам — в материале URA.RU.
Москва.
В ночь на 28 июня в Московской области похолодает до +4 градусовФото: скрин GISMETEO.RU.
Погода в Москве сейчас не летняя — для конца июня температура на три градуса ниже нормы. В пятницу, 27 июня, ожидается +16…+18 градусов. В выходные потеплеет до +20…+23, дождей не прогнозируют, но ночи будут холодными: до +4 градусов в Подмосковье и +7…+8 в Москве. Причиной похолодания является арктическая воздушная масса. Следующая неделя начнется с прохлады и дождей, но к среде ожидается потепление до +27 градусов.
Санкт-Петербург.
В ночь на 29 июня в Санкт-Петербург придет новый циклон, который снова принесет осадкиФото: скрин GISMETEO.RU.
В Санкт-Петербурге 28 июня — в день ежегодного фестиваля для выпускников «Алые паруса» — ожидается холодная погода без осадков, температура составит 10−13 градусов. В воскресенье придет новый циклон с дождями. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что предпосылок к приходу аномально жаркой погоды в регион, пока нет.
Екатеринбург.
В Екатеринбурге на этой неделе ожидаются дожди и грозыФото: скрин GISMETEO.RU.
К Уралу приближается циклон, который, по прогнозу Уральского гидрометцентра, принесет в регион дожди и грозы. Синоптики сообщают, что с 27 июня и в выходные дни ожидается преимущественно облачная погода с осадками. В Екатеринбурге во второй половине дня ожидается дождь. Вероятность грозы по области составляет 35%. Днем с 27 по 29 июня температура воздуха будет держаться в пределах +21…+26 градусов, ожидаются кратковременные дожди.
Челябинск.
В Челябинске с 27 июня ухудшится погода из-за приближения обширного циклонаФото: скрин GISMETEO.RU.
Летние дожди с грозами в Челябинске будут продолжаться до 10 июля, согласно прогнозу синоптиков портала «Гисметео». Первые дожди начнутся 27 июня, а с 28 июня и до воскресенья ожидаются грозы. Практически каждый день в городе будут осадки, за исключением 7 июля, когда дождей не будет. Синоптики связывают ухудшение погоды с приближением обширного циклона.
Пермь.
В эти выходные в Пермском крае ожидаются дожди, местами грозыФото: скрин GISMETEO.RU.
В конце июня в Пермский край придет циклонический вихрь, который принесет дожди и грозы. Как сообщает местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 по 30 июня в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, а также грозы. Температура воздуха в Перми ночью составит около 13 градусов, днем — 20−24 градуса. До конца месяца количество осадков может достичь 15−20 миллиметров, что на 20−30% превысит норму.
Курган.
В Кургане с 28 июня ожидаются интенсивные дождиФото: скрин GISMETEO.RU.
С 28 июня в Курганской области ожидается формирование зоны пониженного давления, которая принесет интенсивные дожди. По данным telegram-канала «Погода 45», с 28 июня по 3 июля в регионе может выпасть до 30−35 мм осадков. Причиной ухудшения погоды станет циклоническая ложбина над Уралом, центр которой будет находиться над областью. Температура воздуха днем прогнозируется на уровне 22−25 градусов, ночью — 13−15 градусов, что соответствует или немного ниже климатической нормы.
Тюмень.
С 1 июля Тюменскую область накроют сильные дожди и грозыФото: скрин GISMETEO.RU.
Жителей Тюмени и области ожидает резкое изменение погоды: после кратковременных осадков с 28 июня начнется потепление — температура будет варьироваться от +24 до +28 градусов, однако с 1 июля регион накроют сильные дожди и грозы, которые продлятся около четырех дней. Температура в это время будет нестабильной: на севере до +11, на юге до +23 градусов. С 23 по 29 июня средняя температура составит +20…+25 градусов, с дождями и грозами. На 26 июня ожидается самый теплый день — +25 градусов, после чего температура начнет снижаться.
Ямал.
В эти выходные на Ямале ожидается дождливая погодаФото: скрин GISMETEO.RU.
На Ямале с 27 по 29 июня ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии. С 29 июня прогнозируется усиление ветра до 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. При этом в регионе сохранится теплая погода: днем температура поднимется до +20…+25 градусов, местами даже будет достигать +30 градусов, однако уже ночью она опустится до +12…+17 градусов.