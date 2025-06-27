В Иркутской области станет больше заслуженных доноров

В Иркутской области предлагается внести изменения в закон «О наградах и почетных званиях». Поправки касаются почетного звания «Заслуженный донор Иркутской области». Депутаты Законодательного Собрания региона предлагают присваивать его 10 кандидатам ежегодно, тогда как сейчас выбирается только 5 человек.
Эту инициативу обсудили на состоявшемся заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС под руководством Виталия Перетолчина.
Иркутской областной станции переливания крови сообщает такую статистику: на 20 марта 2025 года в базу доноров региона включено 167 912 человек. Из них 62 донора соответствуют требованиям для присвоения звания заслуженного, причем в ближайшие три года к ним добавится еще 65 человек. Между тем, на сегодня такое звание было присвоено только 15 донорам региона.
Данный законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии областного парламента, которая назначена на 2 июля.
— Присвоение почетного звания «Заслуженный донор Иркутской области» имеет большое значение для развития регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов, — отметил один из инициаторов поправок, депутат Артем Лобков. — Это признание заслуг жителей Иркутской области, внесших значительный вклад в спасение жизней. Увеличение числа граждан, которым ежегодно присваивается звание позволит наградить достойных доноров без формирования многолетней очереди.
Еще одно изменение в этот же закон предусматривает введение в Иркутской области звания «Заслуженный архитектор». Его будут присваивать за особые заслуги в этой области по представлению Общественного Совета по наградам. Предполагается, что таким образом будет поощряться не более двух человек в год.