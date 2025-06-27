В Иркутской области станет больше заслуженных доноров

Иркутской областной станции переливания крови сообщает такую статистику: на 20 марта 2025 года в базу доноров региона включено 167 912 человек. Из них 62 донора соответствуют требованиям для присвоения звания заслуженного, причем в ближайшие три года к ним добавится еще 65 человек. Между тем, на сегодня такое звание было присвоено только 15 донорам региона.