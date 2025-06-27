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Венгрия и Словакия продолжат борьбу за российские нефть и газ

Венгрия и Словакия намерены продолжить совместную борьбу против инициативы Еврокомиссии, предполагающей полный запрет на импорт российской нефти и газа в ЕС с 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

Орбан заявил, что Венгрия и Словакия будут бороться с запретом ЕК на поставки в Евросоюз нефти и газа из РФ.

Венгрия и Словакия намерены продолжить совместную борьбу против инициативы Еврокомиссии, предполагающей полный запрет на импорт российской нефти и газа в ЕС с 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

«Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины», — заявил Орбан, подчеркнув, что обсуждение вопроса продолжится на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза. Его слова передает Kossuth.

По словам Орбана, Будапешт и Братислава не согласны с предложением Брюсселя, поскольку реализация этого плана приведет к резкому росту цен на коммунальные услуги в обеих странах. Премьер-министр Венгрии также отметил, что его страна увязывает снятие энергетического запрета с принятием 18-го пакета антироссийских санкций.

Как заявил 23 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на заседании министров иностранных дел ЕС он совместно с главой МИД Словакии Юраем Бланаром заблокировал утверждение нового пакета санкций против России. Кроме того, они потребовали исключить из повестки энергетический план, предложенный Брюсселем. Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.

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