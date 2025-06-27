Венгрия и Словакия продолжат борьбу за российские нефть и газ

Как заявил 23 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на заседании министров иностранных дел ЕС он совместно с главой МИД Словакии Юраем Бланаром заблокировал утверждение нового пакета санкций против России. Кроме того, они потребовали исключить из повестки энергетический план, предложенный Брюсселем. Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.