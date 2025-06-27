Во время земляных работ на территории Уфы обнаружили мину, которой уже больше 80 лет

В Уфе во время земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии Башкирии.
Оперативному дежурному ведомства поступила информация об обнаружении при выкорчевывании дерева предмета, похожего на артиллерийский снаряд. На место прибыла инженерно-техническая группа ОМОН «Урал». Специалисты идентифицировали находку как 82-мм минометную мину.
Корпус боеприпаса, как сообщается, имел значительные следы коррозии, а взрывчатое вещество отсутствовало. После экспертизы было установлено, что мина не представляет опасности. Боеприпас передали сотрудникам МВД.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы или по телефонам экстренных служб 102 и 112, не предпринимая самостоятельных действий.
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