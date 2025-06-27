Циклон атакует: грозы и град обрушатся на Казахстан

По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Это принесет осадки в виде дождя с грозами, а в западных, северо-западных, северных, восточных и центральных регионах страны ожидаются сильные дожди с выпадением града. Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков.