Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон атакует: грозы и град обрушатся на Казахстан

Синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на 28, 29 и 30 июня, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°

Грозы, ливни и град: в каких регионах испортится погода

По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Это принесет осадки в виде дождя с грозами, а в западных, северо-западных, северных, восточных и центральных регионах страны ожидаются сильные дожди с выпадением града. Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны — с пыльными бурями.

Что с температурой

Существенных колебаний температуры воздуха синоптики не прогнозируют. В дневные часы ожидается: на западе, северо-западе и севере — от +18 до +28 градусов; в центре и на востоке — от +20 до +33 градусов; на юге и юго-востоке — от +27 до +38 градусов.