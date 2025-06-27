Циклон атакует: грозы и град обрушатся на Казахстан

Грозы, ливни и град: в каких регионах испортится погода
По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Это принесет осадки в виде дождя с грозами, а в западных, северо-западных, северных, восточных и центральных регионах страны ожидаются сильные дожди с выпадением града. Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков.
Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны — с пыльными бурями.
Что с температурой
Существенных колебаний температуры воздуха синоптики не прогнозируют. В дневные часы ожидается: на западе, северо-западе и севере — от +18 до +28 градусов; в центре и на востоке — от +20 до +33 градусов; на юге и юго-востоке — от +27 до +38 градусов.