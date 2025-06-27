Россиянка попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи

Туристку оперативно доставили в ближайший травмпункт, где врачи, по её словам, пытались её успокоить, утверждая, что «всё будет хорошо». Но по дороге в больницу у Регины начали проявляться тревожные симптомы: онемение руки, жар в груди и рвота. Медики ввели ей дексаметазон — гормональный препарат, используемый при анафилактическом шоке и тяжелых аллергических реакциях.