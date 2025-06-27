Россиянка попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи

Жительница Уфы Регина оказалась в реанимации после экскурсии в ущелье реки Азат в Армении, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам девушки, во время прогулки по достопримечательности «Симфония камней» она почувствовала укол в палец и заметила кровь.
Гид, сопровождавший группу, предположил укус гюрзы — ядовитой змеи, после чего настоял на срочной госпитализации.
Туристку оперативно доставили в ближайший травмпункт, где врачи, по её словам, пытались её успокоить, утверждая, что «всё будет хорошо». Но по дороге в больницу у Регины начали проявляться тревожные симптомы: онемение руки, жар в груди и рвота. Медики ввели ей дексаметазон — гормональный препарат, используемый при анафилактическом шоке и тяжелых аллергических реакциях.
В больнице россиянку сразу поместили в реанимацию, где после капельницы её состояние стабилизировалось.