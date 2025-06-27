Ветеран СВО возглавил крупнейшее предприятие в ракетно-космической отрасли

«Орион» занимается разработкой, производством и научно-техническим сопровождением специализированных бортовых комплексов для космических аппаратов, а также наземных специализированных комплексов. Кроме того, предприятие осуществляет создание систем передачи данных, специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения для центров управления полетами и пунктов управления, а также программно-математических комплексов баллистического обеспечения космических миссий и серийных образцов бортовой аппаратуры.