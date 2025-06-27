Ветеран СВО возглавил крупнейшее предприятие в ракетно-космической отрасли

«Орион» занимается разработкой бортовых комплексов и систем передачи данных.
В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о назначении Игоря Головатика на должность генерального директора НПО «Орион». Отмечается, что новый руководитель НПО является участником специальной военной операции.
«Генеральным директором НПО “Орион” назначен Игорь Головатик Воевал в разведывательно-диверсионной бригаде Александр Невский в зонах специальной военной операции», — сообщили в госкорпорации. Пост о назначении нового гендиректора опубликован в telegram-канале.
Отмечается, что Головатик получил высшее образование в Военно-космической академии имени Можайского. Кроме того, он является добровольцем ракетно-космической отрасли.
«Орион» занимается разработкой, производством и научно-техническим сопровождением специализированных бортовых комплексов для космических аппаратов, а также наземных специализированных комплексов. Кроме того, предприятие осуществляет создание систем передачи данных, специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения для центров управления полетами и пунктов управления, а также программно-математических комплексов баллистического обеспечения космических миссий и серийных образцов бортовой аппаратуры.