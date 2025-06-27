«Роскосмос» показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.