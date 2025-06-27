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«Роскосмос» показал снимок циклона Зирос, принесшего похолодание в Россию

«Роскосмос» показал фото принесшего осадки и похолодание циклона Зирос.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки.

«В центральную часть России пришёл циклон Зирос. Он принёс осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фото циклона сделали российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что прохладная погода в июне с отклонениями от нормы на два-три градуса, которая наблюдалась почти на всей европейской территории России, случается с вероятностью примерно 15%.