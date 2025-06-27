Вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен поддержали 74 депутата ЕП

Более 70 депутатов Европарламента поддержали предложение румынского евродепутата Георге Пиперя о выдвижении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Euractiv.
Согласно представленным данным, предложение румынского евродепутата поддержали 74 парламентария, из которых 31 принадлежат к ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Теперь самая крупная в парламенте фракция Европейской народной партии собирается выступить против вынесения вотума недоверия.
Согласно законодательству Европейского союза, для инициирования вотума недоверия нужно собрать подписи 72 депутатов Европарламента. Для его вынесения необходимо набрать голоса двух третей участвующих в заседании депутатов. Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с такими предложениями, однако вотумы о недоверии пока не выносились.
Напомним, в мае этого года Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтического гиганта. Проблема в том, что именно данная переписка привела к заключению контрактов на поставку в Евросоюз вакцин против коронавируса на гигантскую сумму в 35 млрд евро.