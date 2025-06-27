Вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен поддержали 74 депутата ЕП

Напомним, в мае этого года Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтического гиганта. Проблема в том, что именно данная переписка привела к заключению контрактов на поставку в Евросоюз вакцин против коронавируса на гигантскую сумму в 35 млрд евро.