Россиянам рассказали о том, как погода ждёт их в июле

В июле 2025 года в центральной части России ожидается преобладание ненастной погоды, в то время как южные области, напротив, столкнутся с высоким риском возникновения пожаров из-за засушливых условий.
Об этом информирует издание «Известия».
Согласно сведениям, опубликованным в газете, в Москве на протяжении большей части второго месяца лета ожидается пасмурное небо, перемежающееся кратковременными ливнями и локальными грозами. Средняя дневная температура воздуха установится в пределах +23…+24°C, а в ночное время опустится до +13…+15°C. Относительная влажность воздуха, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне 70−74%, как следует из представленного материала.
Журналисты акцентировали внимание на том, что в Санкт-Петербурге в июле месяце прогнозируется преимущественно пасмурная погода с эпизодическими выпадениями осадков. В дневные часы воздух в среднем прогреется до +20…+23°C. Ночами же температурные показатели опустятся до +13…+15°C. Влажность атмосферы останется на повышенном уровне, особенно в утренние часы.
Издание также сообщает, что в европейской части России и на юге страны в июле предполагается аномально сухая погода с недостаточным количеством дождей и высокими температурными значениями. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях летний период может стать одним из наиболее засушливых и знойных за последние десятилетия, как отмечается в публикации.
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