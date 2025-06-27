Россиянам рассказали о том, как погода ждёт их в июле

Издание также сообщает, что в европейской части России и на юге страны в июле предполагается аномально сухая погода с недостаточным количеством дождей и высокими температурными значениями. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях летний период может стать одним из наиболее засушливых и знойных за последние десятилетия, как отмечается в публикации.