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В Самарской области пройдет фестиваль бардовской песни с 4 по 6 июля

С 4 по 6 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни — одно из крупнейших культурных событий лета.

С 4 по 6 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни — одно из крупнейших культурных событий лета. Об этом сообщает правительство области.

Фестиваль объединит авторов и исполнителей со всей страны, поклонников бардовской песни, творческие коллективы и представителей молодёжных организаций. На сценах выступят известные исполнители, среди которых Юрий Лоза, Александр Мирзаян, Ромарио, Андрей Козловский и другие.

Программа включает концерты, поэтические вечера, встречи с бардами, творческие мастерские, спортивно-туристские активности и конкурс для новых исполнителей. Победителей выберет экспертная комиссия, а лучшие выступят на гала-концерте.

Для гостей усилены меры безопасности и организован экологический сбор. Будет ограничен проезд автотранспорта, а также увеличено число электричек из Самары.

Организатор — Самарский Союз Молодёжи при поддержке регионального правительства.

А уже завтра, 28 июня, в Струковском саду Самары пройдет фестиваль «Знай, люби, гордись, приумножай» (0+) в честь Дня молодежи.

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