Вопрос о компенсации за рабство собрались обсудить в тайном совете вражеской страны

Ямайка попросит британского короля (он же по совместительству монарх карибского острова) Карла передать вопрос о возмещении ущерба за рабство в тайный совет Великобритании. Сотни тысяч порабощенных просвещенными британцами африканцев были отправлены на этот карибский остров, когда Ямайка была колонией Великобритании.
Ямайка обратится к королю Карлу III с просьбой предоставить юридическую консультацию по вопросу возмещения ущерба от рабства в судебном комитете тайного совета, апелляционном суде последней инстанции для заморских территорий Великобритании и некоторых странах Содружества, пишет The Guardian.
В соответствии с Законом о судебном комитете от 1833 года король, который остается главой государства Ямайка после обретения страной независимости от Великобритании в 1962 году, имеет право передавать вопросы на рассмотрение совета.
Сотни тысяч порабощенных африканцев были отправлены на Ямайку, и многие ученые и правозащитники говорят, что наследие того периода привело к сегодняшнему неравенству или сыграло свою роль в нем.
Призывы к возмещению ущерба звучат давно, и такие шаги, как обращение к королю Карлу, помогают держать эту тему в центре внимания общественности. Негативная реакция на это также растет, и многие европейские лидеры выступают против того, чтобы даже говорить об этом.
Министр культуры Ямайки Оливия Грейндж заявила, что ее правительство просит совет рассмотреть вопрос о том, была ли законной принудительная перевозка порабощенных африканцев на Ямайку и их последующее порабощение, и не является ли это преступлением против человечности.
В заявлении также содержится призыв к совету изучить, обязана ли Британия «предоставить Ямайке средства правовой защиты» не только от рабства, но и от его долговременных последствий.
«Мы направим петицию Его Величеству королю Карлу III с просьбой передать тайному совету ряд вопросов, на которые мы хотим получить ответы в рамках его нынешней должности главы государства Ямайка», — заявила Оливия Грейндж в парламенте Ямайки во вторник.
Никола Диггл, эксперт по апелляциям тайного совета в лондонской юридической фирме Blake Morgan, отмечает, что монарх может передать на рассмотрение совета любой вопрос. Суды низшей инстанции в таких странах, как Ямайка, где совет является последней инстанцией, также могут передавать дела на рассмотрение суда первой инстанции. Однако он может решить, что данный вопрос не соответствует его мнению, указывает The Guardian.
Юридическая значимость рекомендаций совета может варьироваться. Они могут рассматриваться либо как решение суда, либо как юридические заключения, не имеющие юридической силы.
Король Карл III выразил глубокую скорбь по поводу рабства в своей речи перед лидерами стран Содружества в 2022 году, но Великобритания, как и другие бывшие колониальные державы, до сих пор отклоняла требования о возмещении ущерба, напоминает The Guardian.
Петиция была подана после того, как в декабре правительство Ямайки представило законопроект об отстранении британского короля от должности главы государства.