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Жителей Омской области предупредили о проведении аэрофотосъемки с беспилотников

БПЛА будут работать в приграничной зоне до 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

В небе Павлоградского района Омской области ожидают появления дронов. Газета «Ваша звезда» сообщила, что беспилотники ППК «Роскадастр» «ПО Ижгеодезия» будут проводить над населенными пунктами аэрофотосъемку. Работы стартовали 26 июня и продлятся по 6 июля.

Уточняется, что летательные аппараты используются для создания ортофотоснимков местности — детализированных фотографических планов с точной географической привязкой. Эти задачи выполняются в рамках кадастровой деятельности в приграничных районах региона.

Напомним, в мае 2025 года Росреестр сообщал о планах проведения кадастровых работ на территории 142 кадастровых кварталов области с привлечением БПЛА. Конкретные границы зоны аэросъемки не уточнялись.

Ранее «КП Омск» сообщила, что определены лучшие дроноводы регионального этапа Всероссийского чемпионата.

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