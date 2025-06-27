Жителей Омской области предупредили о проведении аэрофотосъемки с беспилотников

В небе Павлоградского района Омской области ожидают появления дронов. Газета «Ваша звезда» сообщила, что беспилотники ППК «Роскадастр» «ПО Ижгеодезия» будут проводить над населенными пунктами аэрофотосъемку. Работы стартовали 26 июня и продлятся по 6 июля.
Уточняется, что летательные аппараты используются для создания ортофотоснимков местности — детализированных фотографических планов с точной географической привязкой. Эти задачи выполняются в рамках кадастровой деятельности в приграничных районах региона.
Ранее «КП Омск» сообщила, что определены лучшие дроноводы регионального этапа Всероссийского чемпионата.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше