Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю, сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва — повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное. Позже представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку и что спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. В свою очередь, СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
«Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков», — зачитала Алексагина письмо в видеозаявлении, опубликованном на официальных аккаунтах в соцсетях парка.
Она пояснила, что Зубков передал письмо во время последнего посещения его в больнице Краснодара.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.