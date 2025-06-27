Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы

«Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков», — зачитала Алексагина письмо в видеозаявлении, опубликованном на официальных аккаунтах в соцсетях парка.