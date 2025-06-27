Казахстанцы чаще всего жалуются в Генпрокуратуру на следствие и суды

«По сути, с 2020 года количество обращений в государственные органы планомерно растет. Если тогда поступило около двух млн обращений, то в 2024 году — уже 4,5 млн. В этом году на сегодняшний день зарегистрировано два млн обращений. В топ-3 госорганов, куда чаще всего обращаются граждане, входят: Министерство внутренних дел — 326 тысяч обращений, Министерство финансов — 220 тысяч и органы прокуратуры — 170 тысяч обращений», — рассказал Толеуов.
«Многие споры имеют двусторонний характер — в гражданских или уголовных делах. Мы изучаем все обстоятельства, но не всегда можем удовлетворить жалобу. В таких случаях даем четкие инструкции по дальнейшим действиям», — пояснил он.
Особое внимание, по его словам, в ведомстве уделяют жалобам на приговоры и следствие. Генпрокуратура проверяет вступившие в силу судебные акты и процессуальные решения, особенно по делам, затрагивающим интересы государства, несовершеннолетних и уязвимых групп.
Ранее «Курсив» писал, что казахстанцы в два раза чаще стали жаловаться на частных судебных исполнителей. В большинстве случаев из-за отсутствия прозрачности и информативности хода исполнения производства, несвоевременных мер принудительного исполнения, реализации имущества, неисполнения алиментов.