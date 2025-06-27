Минсктранс изменил расписание пригородных автобусов

Так, на М-4 закрыто движение всех видов транспорта по съездам на 21,4 километре с 26 июня. В итоге городские и пригородные автобусы по маршрутам 112С, 112аС, 112дС, 174Э, 183Э, 303, 382, 382а, 474, 498 будут отправляться в объезд с отклонениями от расписания.