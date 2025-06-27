Минсктранс изменил расписание пригородных автобусов

В Минтрансе сообщили об изменении расписания движения некоторых пригородных автобусов из Минска и в Минск.
Корректировка расписания автобусов в пригороде Минска временная. Это связано с дорожными работами по устройству асфальтобетонного покрытия, которые проводятся на трассе М-4, где организован объезд участков.
Так, на М-4 закрыто движение всех видов транспорта по съездам на 21,4 километре с 26 июня. В итоге городские и пригородные автобусы по маршрутам 112С, 112аС, 112дС, 174Э, 183Э, 303, 382, 382а, 474, 498 будут отправляться в объезд с отклонениями от расписания.
Также посадку пассажиров автобуса № 303 в направлении Минска перенесли с остановочного пункта «Поворот на Привольный» на улице Мира на остановочный пункт «Поворот на Привольный» на автодороге М-4 в направлении Минска.
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