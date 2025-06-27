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Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ФОМ: работу Путина одобряют 82% россиян, 81% доверяют президенту РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.

Восемь из десяти (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение.

Кроме того, 81% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.

Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой.

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (47%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 4% — за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 20−22 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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