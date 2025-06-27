Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение.
Кроме того, 81% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (47%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 4% — за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 20−22 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.