Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (47%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 4% — за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».