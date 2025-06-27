На ЕГЭ по информатике в Башкирии потеряли работу выпускника: ситуацией занялся лично министр просвещения

В Башкирии разбираются в инциденте с утерей работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник из села Киргиз-Мияки столкнулся с техническими проблемами: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и работу продолжили на запасном устройстве. Однако при получении результатов 23 июня оказалось, что оценка выставлена только за часть работы, выполненную на первом, неисправном ноутбуке.
Мизулина уточнила, что, по информации родителей, данные с обоих ноутбуков были отправлены в Региональный центр обработки информации, но файл с резервного устройства потерялся при передаче в Федеральный центр тестирования. При этом в школе сохранилась копия ответов с запасного ноутбука.
Глава Министерства просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин отреагировал на публикацию Мизулиной и взял ситуацию на контроль. Он заверил, что экзаменационная работа не утеряна, а в настоящее время проводится ее обработка и проверка. Чиновник пообещал, что итоговые результаты появятся в личном кабинете учащегося в кратчайшие сроки.
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