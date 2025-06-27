Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЕГЭ по информатике в Башкирии потеряли работу выпускника: ситуацией занялся лично министр просвещения

Министр просвещения Башкирии взял на контроль ситуацию с утерей работы на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разбираются в инциденте с утерей работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник из села Киргиз-Мияки столкнулся с техническими проблемами: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и работу продолжили на запасном устройстве. Однако при получении результатов 23 июня оказалось, что оценка выставлена только за часть работы, выполненную на первом, неисправном ноутбуке.

Мизулина уточнила, что, по информации родителей, данные с обоих ноутбуков были отправлены в Региональный центр обработки информации, но файл с резервного устройства потерялся при передаче в Федеральный центр тестирования. При этом в школе сохранилась копия ответов с запасного ноутбука.

Глава Министерства просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин отреагировал на публикацию Мизулиной и взял ситуацию на контроль. Он заверил, что экзаменационная работа не утеряна, а в настоящее время проводится ее обработка и проверка. Чиновник пообещал, что итоговые результаты появятся в личном кабинете учащегося в кратчайшие сроки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше