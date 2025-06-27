На ЕГЭ по информатике в Башкирии потеряли работу выпускника: ситуацией занялся лично министр просвещения

В Башкирии разбираются в инциденте с утерей работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник из села Киргиз-Мияки столкнулся с техническими проблемами: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и работу продолжили на запасном устройстве. Однако при получении результатов 23 июня оказалось, что оценка выставлена только за часть работы, выполненную на первом, неисправном ноутбуке.