В Пермском крае отремонтируют мост через реку Шудью

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Коми-Пермяцком округе начнется ремонт моста через Шудью. Изначально ремонт сооружения был запланирован на 2026 год, но работы здесь стартуют уже в этом дорожном сезоне, рассказали в краевом минтрансе.