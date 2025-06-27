В Пермском крае отремонтируют мост через реку Шудью

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Коми-Пермяцком округе начнется ремонт моста через Шудью. Изначально ремонт сооружения был запланирован на 2026 год, но работы здесь стартуют уже в этом дорожном сезоне, рассказали в краевом минтрансе.
Мост длиной 9,8 м расположен на региональной трассе Юксеево — Коса, соединяющей Кочевский и Косинский округа. По нему ежедневно курсирует транспорт между населенными пунктами, в том числе межмуниципальный маршрут № 736 Пермь — с. Коса.
Построенный в 1998 году мост — металлический, с деревянным покрытием. Подрядчик должен будет сначала подготовить объездную дорогу и временный транзитный мост, а затем демонтировать старое сооружение. Новый мост будет железобетонным. Возрастет как проектная нагрузка, так и длина сооружения — до 12 метров, и ширина — с 7,8 до 8,7 метра.