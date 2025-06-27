Хабаровский музыкальный театр удостоен пятой «Золотой маски»

В Казани прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». Престижной награды удостоен коллектив Хабаровского краевого академического музыкального театра за мужество и преданность профессии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В истории театра награда стала пятой и первой после пожара, уничтожившего здание.
— Для нашего коллектива это не просто награда, а настоящее признание, которое мы воспринимаем с огромной благодарностью. Формулировка «За мужество и преданность профессии» особенно нам дорога, ведь за этими словами стоят годы упорного труда, безграничная любовь к искусству и верность зрителю, даже когда работать было непросто, — сказал художественный руководитель ХМТ Никита Туранов.
Хабаровский музыкальный театр готовится к юбилейному сотому сезону, который обещает стать не менее ярким и значимым культурным событием.
Напомним, что 27 марта, в Международный день театра, стало известно о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ на восстановление ХМТ. Ранее с просьбой выделить деньги, чтобы заново отстроить первый в СССР профессиональный театр оперетты, к президенту России Владимиру Владимировичу Путину обратились народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей страны Владимир Машков и дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.