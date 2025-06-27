Хабаровский музыкальный театр удостоен пятой «Золотой маски»

— Для нашего коллектива это не просто награда, а настоящее признание, которое мы воспринимаем с огромной благодарностью. Формулировка «За мужество и преданность профессии» особенно нам дорога, ведь за этими словами стоят годы упорного труда, безграничная любовь к искусству и верность зрителю, даже когда работать было непросто, — сказал художественный руководитель ХМТ Никита Туранов.