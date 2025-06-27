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В московском «Динамо» высказались о трансфере форварда «Крыльев» Ивана Сергеева

Гендир московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о подписании клубом игрока «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Гендир московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о подписании клубом игрока «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Пивоваров намекнул, что Иван Сергеев, возможно, находится в Москве. Однако, функционер подчеркивает, что если в телеграм-канале нет информации, то значит перехода нападающего еще не было. Об этом рассказал Советский Спорт.

Напомним, что Иван Сергеев отклонил предложение «Спартака» из Москвы и, по некоторым источникам, захотел перейти в «Динамо».

Нападающий забил в прошлом сезоне 9 голов за «Крылья Советов» и побил рекорд по общей сумме голов за команду, обогнав легенду клуба Сергея Корниленко.

«Крылья Советов» ранее заявили, что Сергеев точно покинет команду. Позже к самарцам присоединился Вадим Раков, ранее выступающий за «Локомотив». Также, «Крылья» покинул гендиректор.

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