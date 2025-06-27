Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства.
«Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.
Как отметили в пресс-службе:
средства уже предусмотрены в федеральном бюджете;с их помощью в III квартале года выплатят пенсии, назначенные по региональному законодательству;на выплаты в I и II кварталах направили более 12 миллиардов рублей;общий объем средств, выделенных на эти цели, — свыше 16 миллиардов.
Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.