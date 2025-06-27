Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

средства уже предусмотрены в федеральном бюджете;с их помощью в III квартале года выплатят пенсии, назначенные по региональному законодательству;на выплаты в I и II кварталах направили более 12 миллиардов рублей;общий объем средств, выделенных на эти цели, — свыше 16 миллиардов.