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Жителям новых регионов выделят 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий

Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на пенсии жителей новых регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов выделят еще 3,3 миллиарда рублей на выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе правительства.

«Свыше 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.

Как отметили в пресс-службе:

средства уже предусмотрены в федеральном бюджете;с их помощью в III квартале года выплатят пенсии, назначенные по региональному законодательству;на выплаты в I и II кварталах направили более 12 миллиардов рублей;общий объем средств, выделенных на эти цели, — свыше 16 миллиардов.

Вопрос рассмотрели на заседании правительства в четверг.